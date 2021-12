À la retraite depuis 2019, Tomas Berdych a livré son point de vue sur le circuit actuel pour Sky Sports. Après avoir tenté une prédic­tion sur la saison 2022 de Novak Djokovic, le Tchèque s’est exprimé sur les récentes perfor­mances d’Andy Murray : « Je le connais bien. Nous avons joué l’un contre l’autre durant toute ma carrière. Ce qu’il fait me rend heureux, il doit conti­nuer. Il sait qu’au­jourd’hui, il ne peut pas gagner un tournoi du Grand Chelem et il ne joue pas pour gagner plus d’argent. Il joue pour l’amour du sport et le niveau qu’il a actuel­le­ment lui convient pour conti­nuer à jouer. »

Voilà un obser­va­teur de plus impres­sionné par l’ab­né­ga­tion et l’amour du jeu affi­chés par l’Écossais ces dernières années.