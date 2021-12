L’ancien joueur Tomas Berdych s’est exprimé sur plusieurs sujets au Daily Mail et notam­ment sur sa carrière de joueur arrêtée en 2019. Et on peut dire que Tomas est plutôt surpre­nant. Si certains estiment qu’il aurait pu faire mieux, lui explique juste­ment l’inverse.

« Je suis une personne assez réaliste. Soit les choses sont noires, soit blanches. La prin­ci­pale raison pour laquelle je pense que j’ai eu autant de succès est grâce à des joueurs comme Nadal, Federer, Djokovic ou Murray. Ils exigent que vous jouiez à un très haut niveau de tennis. Peut‐être que sans eux, je n’au­rais pas réalisé même la moitié de ce que j’ai fait », a expliqué l’an­cien joueur tchèque.