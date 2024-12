Il y avait long­temps que Tomas Berdych n’avait pas donné son avis sur la situa­tion actuelle du tennis, mais l’an­cien numéro 4 mondial a récem­ment donné une inter­view à Tennis Majors, durant laquelle il a eu l’oc­ca­sion de s’ex­primer sur des sujets variés.

Le Tchèque a notam­ment pu s’ex­primer sur l’as­so­cia­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, qui n’a selon lui aucune raison de ne pas fonc­tionner. Il a ensuite expliqué que la nouvelle riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz était très bonne pour le tennis, main­te­nant que le Big Three n’est plus.

« Il faut qu’il y ait une riva­lité : c’est bon pour le tennis. La plus grande riva­lité jusqu’à présent est celle entre Alcaraz et Sinner, et c’est seule­ment ainsi qu’ils peuvent devenir de meilleurs joueurs. S’il n’y avait qu’un seul Sinner, il serait diffi­cile de garder la moti­va­tion et la colère dans le jeu. Je pense donc que c’est une bonne chose. J’espère qu’il y en aura bientôt un autre et que ce sera aussi une bonne période pour le tennis. »