Récemment invité du podcast, Changeover, Bernard Tomic, ancien 17e joueur mondial et actuel 236e, a été invité à s’ex­primer sur le fameux débat du GOAT, ou meilleur joueur de tous les temps. Et il a rapi­de­ment désigné Novak Djokovic.

« Novak Djokovic à son apogée, personne ne pouvait l’égaler, c’est certain. Quand il jouait bien, il battait Roger Federer 6–2, 6–2 et Rafa Nadal 6–2, 6–1, il était si bon. On ne peut pas riva­liser, c’est le plus grand de tous les temps. »