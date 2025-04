Bernard Tomic s’est souvenu de sa plus belle période où il était 17ème mondial. C’était en janvier 2016, une éter­nité. Anaysant le tennis actuel, il s’est dit admi­ratif de ce que propose Sinner et compa­gnie même si pour lui c’est encore très loin du niveau qu’il a vécu quand il était à son sommet.

« Je regarde Sinner, je regarde Mensik. Ces gars‐là frappent la balle comme des fous et bien sûr, frapper la balle avec préci­sion est un avan­tage au tennis. Sinner et ces gars‐là, ce sont de grands cham­pions, la façon dont ils frappent la balle est complè­te­ment folle et la façon dont ils se déplacent aussi ». Cependant, cette géné­ra­tion actuelle est encore loin du niveau atteint lorsque Roger et Rafa régnaient sur le circuit. À l’époque où j’étais dans le top 20, le top 10, c’était une période plus diffi­cile. Avec Federer, Nadal, Djokovic, Murray, tous ces gars, Berdych, Del Potro, je pense que c’était l’âge d’or du tennis »

Actuellement Bernard Tomic est 214ème au clas­se­ment ATP et visi­ble­ment il n’a pas envie d’ar­rêter sa carrrière.