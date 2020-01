Il a été l’une des révélations de la saison 2019 et il est logique que l’Italien se pose quelques questions avant de débuter son année d’autant qu’il n’était pas présent à l’ATP Cup. « Les stars du circuit ne m’ont pas tant rencontré que ça la saison dernière. Maintenant, je sais qu’ils ont étudiés mes coups, mon style de jeu. Ce sera donc plus difficile, c’est une certitude. L’idée c’est de rester dans le même état d’esprit qu’en 2019, de se faire plaisirs le court et de continuer à travailler dur et surtout de faire confiance à mon team avec lequel je travaille maintenant depuis l’âge de 14 ans. »