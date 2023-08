Dans un long entre­tien accordé au Corriera Dela Serra, Matteo Berrettini se livre sur sa carrière et aussi sur ses nouveaux objec­tifs après une période assez diffi­cile liée à ses blessures.

« Mes parents, qui étaient et sont membres d’un club de tennis, m’ont déposé une raquette dans les mains, avec des balles en caou­tchouc atta­chées, quand j’avais trois ans. Mais je n’ai­mais pas ça, je voulais faire du judo, des arts martiaux. Puis c’est mon frère qui m’a convaincu que le tennis était plus un plaisir qu’un pur effort. À l’âge de huit ans, j’ai pris ma raquette et je ne l’ai plus jamais reposée. Mon grand‐père, à quatre‐vingts ans, joue encore, c’est vrai­ment une maladie de famille. »