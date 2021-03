À 24 ans, Matteo Berrettini vit une période fast de sa carrière tennis­tique. Même si les titres lui échappent depuis 2019, l’Italien avait fait forte impres­sion lors de l’Open d’Australie disputé le mois dernier, mais contraint à l’abandon à cause une bles­sure aux abdo­mi­naux. Actuellement dans le top 10, le joueur de 24 ans décrit à Eurosport la pres­sion que subit un joueur bien classé à l’ATP. Et cela semble parti­cu­liè­re­ment l’affecter :

« Quand vous vous rappro­chez du top, vous devez faire face à telle­ment plus de choses, et pas seule­ment au tennis, mais aussi à des choses person­nelles. Avant, ma vie semblait beau­coup plus simple : je vais sur le terrain, je joue au tennis, je pense à la victoire. Aujourd’hui, il y a telle­ment plus de choses auxquelles je dois penser : gérer les attentes, celles des autres comme les miennes, mais aussi entre­tenir mes rela­tions. Plus on va haut, plus les choses se compliquent. Parce qu’en plus de tous vos soucis concer­nant les aspects tech­niques et physiques de votre jeu, qui sont fonda­men­taux, vous devez aussi entraîner le patron, comme on dit à Rome, la tête. »