Battu dès le premier tour de la Diriyah Cup, l’ex­hi­bi­tion qui a lieu cette semaine en Arabie Saoudite, Matteo Berrettini s’est exprimé pour les médias locaux sur la saison qui vient de s’écouler et notam­ment sur l’as­cen­sion fulgu­rante de Carlos Alcaraz, l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« C’est incroyable quand on y pense, ce qu’il a accompli en si peu de temps. Je me souviens avoir joué contre lui en Australie au début de l’année et j’ai joué contre lui à Rio aussi, et j’ai tout de suite senti que c’était un grand joueur mais ce qu’il a fait est encore impres­sion­nant pour son âge. Le physique qu’il a déjà et tout, aussi menta­le­ment ce n’est pas facile de faire face à tout ce qu’il a fait, donc c’est impres­sion­nant. En même temps, nous savons que le tennis est vrai­ment diffi­cile, mais ce n’est pas impos­sible, nous savons tous que nous pouvons jouer notre meilleur tennis, je dois dire que c’était une année bizarre avec Novak qui n’a pas joué la plupart des Grands Chelems, c’était un peu bizarre. Mais Carlos mérite d’être numéro un mondial et je pense que tout le monde se dit main­te­nant : ‘OK, il l’a fait’, oui, peut‐être que cela a changé (notre menta­lité) un peu, c’est comme si nous pouvions le faire aussi. »