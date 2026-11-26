Matteo Berrettini a permis à l’Italie de se quali­fier pour la suite de la compé­ti­tion. Après la victoire de Lorenzo Musetti et la défaite de Flavio Cobolli, le canon­nier italien est entré en piste aux côtés d’Andrea Vavassori pour disputer le double décisif.

Mission accom­plie pour les deux Italiens, qui se sont imposés au terme de deux tie‐breaks (7−6, 7–6).

Apparu en confé­rence de presse avec un bandage et de la glace au niveau du bras, Matteo Berrettini a tenu à rassurer ses fans en expli­quant qu’il s’agissait simple­ment de sa routine d’après-match. Une préci­sion rassu­rante pour celui qui n’a pas été épargné par les bles­sures ces dernières années.

Matteo #Berrettini si è presen­tato in confe­renza stampa dopo il successo in doppio con la Corea del Sud con una borsa del ghiaccio sul gomito, tran­quilliz­zando tutti dicendo “ordi­naria ammi­nis­tra­zione dopo ogni match. Bisogna pren­dersi cura del proprio corpo. Anche del recu­pero” pic.twitter.com/6ZctzipCgs — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) November 26, 2026

« C’est la routine après chaque match. Il faut prendre soin de son corps. Et aussi de la récu­pé­ra­tion » a déclaré Berrettini.