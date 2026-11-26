Matteo Berrettini a permis à l’Italie de se qualifier pour la suite de la compétition. Après la victoire de Lorenzo Musetti et la défaite de Flavio Cobolli, le canonnier italien est entré en piste aux côtés d’Andrea Vavassori pour disputer le double décisif.
Mission accomplie pour les deux Italiens, qui se sont imposés au terme de deux tie‐breaks (7−6, 7–6).
Apparu en conférence de presse avec un bandage et de la glace au niveau du bras, Matteo Berrettini a tenu à rassurer ses fans en expliquant qu’il s’agissait simplement de sa routine d’après-match. Une précision rassurante pour celui qui n’a pas été épargné par les blessures ces dernières années.
« C’est la routine après chaque match. Il faut prendre soin de son corps. Et aussi de la récupération » a déclaré Berrettini.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 10:44