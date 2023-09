De nouveau absent depuis sa vilaine chute contre Arthur Rinderknech au deuxième tour de l’US Open le 31 août dernier, Matteo Berrettini vit une saison très compliquée.

Victime d’une entorse à la cheville, l’Italien, désor­mais 66e mondial, se remet de cette nouvelle bles­sure avec une déter­mi­na­tion retrouvée.

« Je me réta­blis bien, la bles­sure était moins grave que prévue. Je vais mieux, après ce qui s’est passé cette année, je me sentais plus blessé à l’in­té­rieur qu’à l’ex­té­rieur. Ces jours‐ci m’ont aidé à retrouver la bonne énergie. Penser que je peux jouer à Malaga (pour les phases finales de la Coupe Davis, en novembre, ndlr) me donne de l’énergie », a expliqué le fina­liste de Wimbledon 2021 à Sky Sports.