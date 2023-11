S’il devra attendre 2024 avant de retrouver la compé­ti­tion, Matteo Berrettini a fait le dépla­ce­ment à Malaga pour soutenir ses coéqui­piers italiens lors des phases finales de la Coupe Davis. Et le fina­liste de Wimbledon 2021 est même passé en confé­rence de presse où il a évoqué ces derniers mois très compli­qués, marqués par des bles­sures et des critiques dans son pays, notam­ment au sujet de sa rela­tion avec la très média­tisée Melissa Satta.

« Il est normal main­te­nant que lorsque vous devenez quel­qu’un, vous rece­viez de l’amour, mais aussi de la haine. Au début, je ne compre­nais pas comment un joueur de tennis pouvait rece­voir autant de commen­taires néga­tifs, de mauvaise presse ou autre, simple­ment parce qu’il fait ce qu’il aime de la meilleure façon possible. J’étais choqué, mais je me suis concentré sur moi‐même, sur ce que j’aime faire et sur qui je suis. Je sais ce que j’ai accompli tout au long de ma carrière, je sais ce que je veux faire, ce qui me rend heureux, et c’est sur cela que je me concentre pour l’ins­tant. Beaucoup de gens m’en­voient des messages, le soutien a toujours été formidable. »