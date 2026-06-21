Lors d’une interview accordée à GQ Italie, Matteo Berrettini a évoqué la popularité grandissante du tennis en Italie, en soulignant l’impact positif de sa finale contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2021.
« Après cet été‐là, à Wimbledon 2021, la perception du tennis en Italie a véritablement changé. Puis Jannik (Sinner) est arrivé et nous a propulsés dans cette réalité où l’on ne parle pratiquement plus que de tennis, ce qui est une chose magnifique car, quand j’ai commencé à jouer au tennis, ce sport n’occupait qu’une place marginale par rapport aux autres sports, et surtout au football, et cela me rend très fier de faire partie de ce mouvement. »
Depuis, Jannik Sinner a remporté quatre titres du Grand Chelem et l’Italie a gagné les trois dernières éditions de la Coupe Davis. Rien que ça.
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 13:57