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Berrettini : « Avant que Sinner arrive et nous propulse dans cette réalité où l’on ne parle prati­que­ment plus que de tennis, ma finale contre Djokovic à Wimbledon a changé la percep­tion du tennis en Italie »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à GQ Italie, Matteo Berrettini a évoqué la popu­la­rité gran­dis­sante du tennis en Italie, en souli­gnant l’im­pact positif de sa finale contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2021. 

« Après cet été‐là, à Wimbledon 2021, la percep­tion du tennis en Italie a véri­ta­ble­ment changé. Puis Jannik (Sinner) est arrivé et nous a propulsés dans cette réalité où l’on ne parle prati­que­ment plus que de tennis, ce qui est une chose magni­fique car, quand j’ai commencé à jouer au tennis, ce sport n’occupait qu’une place margi­nale par rapport aux autres sports, et surtout au foot­ball, et cela me rend très fier de faire partie de ce mouvement. »

Depuis, Jannik Sinner a remporté quatre titres du Grand Chelem et l’Italie a gagné les trois dernières éditions de la Coupe Davis. Rien que ça. 

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 13:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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