Lors d’une inter­view accordée à GQ Italie, Matteo Berrettini a évoqué la popu­la­rité gran­dis­sante du tennis en Italie, en souli­gnant l’im­pact positif de sa finale contre Novak Djokovic à Wimbledon en 2021.

« Après cet été‐là, à Wimbledon 2021, la percep­tion du tennis en Italie a véri­ta­ble­ment changé. Puis Jannik (Sinner) est arrivé et nous a propulsés dans cette réalité où l’on ne parle prati­que­ment plus que de tennis, ce qui est une chose magni­fique car, quand j’ai commencé à jouer au tennis, ce sport n’occupait qu’une place margi­nale par rapport aux autres sports, et surtout au foot­ball, et cela me rend très fier de faire partie de ce mouvement. »

Depuis, Jannik Sinner a remporté quatre titres du Grand Chelem et l’Italie a gagné les trois dernières éditions de la Coupe Davis. Rien que ça.