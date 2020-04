Dans une interview accordée à l’ATP, Matteo Berrettini explique clairement qu’il ne veut plus comme c’était le cas à la fin de la saison dernière flanché physiquement. Il a donc entamé un vrai programme pour se renforcer dans ce domaine et ce, même si la période est spéciale avec la crise du Covid-19.

« A Londres, tous les joueurs étaient meilleurs que moi physiquement. À la fin du tournoi, j’ai dit à mon équipe que je voulais améliorer cela pour l’année prochaine. Aujourd’hui je suis toujours en contact avec mon entraîneur physique, qui est maintenant avec sa famille en Italie, et aussi avec mon entraîneur. Je me soucie de mon poids, mais ce n’est pas ma priorité en ce moment. Je travaille très dur. Ma blessure au genou en 2016 m’a donné sept mois pour travailler mon corps, donc je sais gérer ce type de période. Cependant, cette situation est beaucoup plus difficile. Ma mentalité est d’utiliser ce temps pour s’améliorer, mais aussi pour revenir au plus vite. Maintenant, je sais que je suis prêt, et donc il est assez frustrant de constater que le circuit ne puisse pas reprendre. »