Battu dès les huitièmes de finale à Florence par Roberto Carballes Baena (7−5, 6–7, 7–5, en 3h21 de match), Matteo Berrettini accu­sait le coup en confé­rence de presse. Il a eu du mal à expli­quer sa défaite qui l’éloigne un peu plus du Masters (13 au 20 novembre à Turin).

« C’est diffi­cile de digérer cette défaite. Je voulais bien faire dans ce match et mais c’était l’une de ces soirées ensor­ce­lées. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions et j’ai raté tous les petits détails qui font la diffé­rence. Il m’est arrivé beau­coup de choses cette année et même si ma prio­rité est d’aller à Turin, je dois aussi préserver ma santé. J’ai vécu de grandes émotions lors de la Coupe Davis et de la Laver Cup, je pense qu’il est temps de bien évaluer tout cela et de prendre de bonnes déci­sions. Ce qui est clair pour moi, c’est que je ne pourrai pas dormir ce soir, c’est une de ces défaites qui est diffi­cile à encaisser. »