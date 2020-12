Perturbé par des pépins physiques en fin d’année 2019, Matteo Berrettini a eu beaucoup de mal à trouver le bon rythme en 2020, sans compter l’interruption des tournois pendant cinq mois à cause de la pandémie de Covid-19. Interrogé par la Gazetta dello Sport, l’actuel 10e mondial est revenu sur une année morose.

« J’ai ressenti beaucoup de fatigue en 2020. Je n’ai pas commencé la saison au mieux, j’ai souvent joué à moitié blessé. Puis j’ai lutté contre le temps pour me remettre en forme, et quand j’étais prêt le virus est venu et ils ont tout annulé. Peut-être que j’ai eu un peu de mal à me fixer sur mon classement. Tout ce que j’ai fait en 2019 était inattendu, mérité, mais inattendu, et je suis quelqu’un qui a besoin de matchs, de tournois, pour accélérer le rythme », a expliqué le Romain qui aura à cœur de réaliser une grande saison en 2021.