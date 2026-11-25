C’est ce week‐end que se déroule la phase finale de la Coupe Davis à Bologne, en Italie.

Les Italiens, vain­queurs l’an passé, font figure de sérieux préten­dants au titre, derrière bien évidem­ment l’Espagne de Carlos Alcaraz, gran­dis­sime favo­rite de la compétition.

Et pour ceux qui espé­raient que le numéro deux mondial fasse l’impasse après son titre au Masters, c’est raté ! À commencer par Matteo Berrettini, qui, en croi­sant Carlos Alcaraz dans les couloirs, lui a confié avec humour qu’il espé­rait ne pas le voir à Bologne.

« Je pensais que tu ne vien­drais pas », a lancé l’Italien, tout sourire.

Ce à quoi Carlos Alcaraz a répondu : « L’Espagne avant tout ! »