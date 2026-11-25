C’est ce week‐end que se déroule la phase finale de la Coupe Davis à Bologne, en Italie.
Les Italiens, vainqueurs l’an passé, font figure de sérieux prétendants au titre, derrière bien évidemment l’Espagne de Carlos Alcaraz, grandissime favorite de la compétition.
Et pour ceux qui espéraient que le numéro deux mondial fasse l’impasse après son titre au Masters, c’est raté ! À commencer par Matteo Berrettini, qui, en croisant Carlos Alcaraz dans les couloirs, lui a confié avec humour qu’il espérait ne pas le voir à Bologne.
« Je pensais que tu ne viendrais pas », a lancé l’Italien, tout sourire.
Ce à quoi Carlos Alcaraz a répondu : « L’Espagne avant tout ! »
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 11:47