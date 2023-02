Invité sur la chaîne Youtube de Sinnaggagghiri, Matteo Berrettini s’est exprimé sur chacun des membres du Big 3. Après sa blague au sujet de Rafael Nadal à Roland‐Garros et son anec­dote sur son premier match contre Roger Federer, voici ce qu’il pense de Novak Djokovic, qui l’a battu en finale de Wimbledon 2021.

« À propos de Djokovic, c’est impres­sion­nant de voir la moti­va­tion qu’il a après tout ce qu’il a fait et la manière dont il gère son corps. Djokovic est un extra­ter­restre, comme Nadal et Federer, mais c’est celui qui peut‐être en termes de carac­té­ris­tiques est le plus éloigné de ce que je suis et c’est pour­quoi je le vois de cette façon. »