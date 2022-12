Matteo Berrettini veut que 2023 soit l’année de son retour après une saison compli­quée lié à sa bles­sure. L’Italien est persuadé qu’il peut revenir au sommet de la hiérarchie

« Novak et Rafa sont toujours Novak et Rafa. Ils seront toujours là. En termes d’âge, je suis juste derrière eux. L’objectif est de revenir dans le top 10 et de voir ce qu’il va se passer à partir de ce moment là. L’année dernière, avant l’opé­ra­tion de la main, j’étais à mon meilleur clas­se­ment. J’étais sixième au monde. Je sais que c’est mon niveau et je sais que je peux y revenir. Après pour­quoi ne pas faire encore mieux ? »