Dixième joueur mon­dial, Matteo Berrettini peut nour­rir de grandes ambi­tions pour 2021. Dans une récente inter­view accor­dée à Tennis Magazin, le numé­ro un ita­lien est lon­gue­ment reve­nu sur ses objec­tifs, mais aus­si sur la poten­tielle fin du règne du « Big Three », Djokovic, Nadal et Federer.

Interrogé par nos confrères, Berrettini s’est mon­tré mesu­ré. « À un moment don­né, cela se pro­dui­ra cer­tai­ne­ment. Seulement, Djokovic, Nadal et Federer sont reve­nus plus forts après leurs bles­sures. Nous sommes habi­tué à de telles situa­tions. Nous, les jeunes joueurs, n’au­rons tou­jours pas d’autre choix que de nous entraî­ner dur et d’es­sayer de décou­vrir com­ment nous pou­vons battre le « Big Three ». »