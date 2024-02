Plombé par les bles­sures et absent depuis l’US Open 2023, Matteo Berrettini vit une période extrê­me­ment compliqué sur le plan tennis­tique mais aussi personnel.

A en croire les révé­la­tions du chro­ni­queur Santo Pirrotta lors de l’émis­sion « Citofonare Rai 2 », rappor­tées par Ubitennis, il y aurait en effet de l’eau dans le gaz entre le joueur italien et la manne­quin Melissa Satta, célèbre de l’autre côté des Alpes.

« J’ai une nouvelle, une vraie bombe sur un couple célèbre. Matteo Berrettini traverse une crise sévère avec Melissa Satta. On me dit vrai­ment qu’il y a un air de crise profonde. Et qui sait si, à ce stade, les deux tien­dront jusqu’à la Saint‐Valentin… Nous verrons bien. »

Pour rappel, le fina­liste de Wimbledon 2021 a fait pendant plusieurs mois la Une de la presse à scan­dale en Italie à cause de sa nouvelle rela­tion amou­reuse avec Melissa Satta.