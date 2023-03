Critiqué sur sa vie privée depuis qu’il s’est mis en couple avec avec Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion et influen­ceuse bien connue en Italie, Matteo Berrettini a tapé du poing sur a table lors d’une accordée à La Repubblica.

Il a égale­ment tenu à rappeler, en exagé­rant un chouïa, que tout le monde ne pouvait avoir la même régu­la­rité et constance que le Big 3.

« On n’est pas toujours au mieux de sa forme au niveau des perfor­mances. Nous sommes humains : il y a des émotions, des acci­dents, de la fatigue… Cela n’arrive‐t‐il pas dans tous les sports ? Je comprends que nous nous soyons habi­tués à Federer, Djokovic et Nadal, qui ont dominé le tennis et rendu normal le fait d’être numéro un pendant dix ans… mais ce n’est pas normal. »