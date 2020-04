A l’instar de nombreux joueurs depuis le début de la suspension du circuit, Matteo Berrettini a participé à un live Instagram avec Chris Evert. Une conversation au cours de laquelle l’Italien a évoqué le Big 3. Le Transalpin, sensation de l’année 2019 avec une demi-finale à l’US Open et une place au Masters de Londres, a de nouveau fait part de son admiration pour Roger Federer : « Roger, c’est le tennis. Il peut faire tout ce qu’il veut. C’est tellement facile. C’est mon idole et je peux parler de lui pendant deux jours. On a l’impression qu’il est né comme ça. »

L’actuel huitième mondial s’est également confié sur Novak Djokovic qu’il considère comme « le pire à jouer » pour lui ainsi que sur Rafael Nadal : « Novak est comme une machine. Pour moi, c’est le pire à jouer. Je me souviens l’avoir affronté à Londres lors du Masters, j’avais servi plus de 70 % de premières balles au deuxième set et j’avais perdu 6-1. Je n’arrivais pas à tenir mon service. Il a un retour incroyable et son revers est excellent. L’intensité de Nadal est juste incroyable et peu importe le score, que ce soit 5-0 ou 0-5. »