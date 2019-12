Révélation de l’année avec une demi-finale à l’US Open et une qualification au Masters de Londres, Matteo Berrettini s’est confié à La Stampa où il a été questionné sur l’émotion la plus forte de sa saison 2019 : « C’était une année chargée, avec beaucoup de bons résultats. Si je dois choisir un moment, je dirai la victoire sur Gaël (Monfils) car elle me permet d’aller en demi-finale de l’US Open. »

Le Transalpin (8e mondial) explique ensuite qu’il est un joueur différent désormais : « Je suis plus mature, j’ai appris à mieux gérer, je gaspille moins d’énergie sur des choses qui ne comptent pas. Dans le sport, il faut être lucide, savoir que les blessures et les mauvais moments arrivent et doivent être acceptés. Je peux m’améliorer dans tout et je travaille beaucoup sur ma première frappe de balle, le service ou encore le retour et le revers. » Enfin, l’Italien croit que 2020 sera l’année du changement : « Il y aura un changement et c’est à nous (les jeunes) d’accélérer les choses. »