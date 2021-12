Matteo Berrettini a donné une inter­view à la Gazzetta où il fait un vrai point sur sa prépa­ra­tion et sur ses objec­tifs à venir. L’Italien est plus que motivé.

« Heureusement la bles­sure s’est résolue assez rapi­de­ment main­te­nant je suis rétabli. J’ai pu très bien m’en­traîner pendant ces semaines de trêve. Je me suis entraîné en Floride, avec d’ex­cel­lentes condi­tions et de nombreux joueurs de haut niveau avec lesquels riva­liser. J’ai pu travailler sur ce dont j’avais besoin pour grandir davan­tage. On ne cesse de pouvoir s’amé­liorer. Par exemple, je dois apprendre à monter plus au filet, à être plus vertical dans mon jeu. Et je dois aussi conti­nuer à travailler le service, pour qu’il reste un point fort ».