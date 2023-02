Le fina­liste de Wimbledon 2021, Matteo Berrettini, a fait quelques confi­dences à l’ATP. Il a parlé de sa jeunesse et de sa volonté d’ins­pirer les plus jeunes.

« Toute ma famille joue au tennis. On m’a toujours dit : ‘Fais ce que tu aimes et donne le meilleur de toi‐même’. Quand j’étais enfant, j’avais des idoles. Je veux être l’un de ces joueurs. J’aimerais avoir des enfants qui regardent et se disent : ‘Je vais décider de jouer au tennis et je vais m’amé­liorer comme le fait Matteo’ », a déclaré l’ita­lien, récem­ment critiqué par Nicola Pietrangeli.

A noter qu’il n’a pas rejoué depuis sa défaite en cinq sets contre Andy Murray au 1er tour de l’Open d’Australie.