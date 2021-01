Alors qu’il effectuait son grand retour à Antalya, pour le premier tournoi de l’année 2021, la tête de série numéro 1, Matteo Berrettini, a été surpris par Alexander Bublik en quarts de finale. Loin d’être abattu par cette défaite, l’Italien s’est dit satisfait du travail effectué lors de la pré-saison, notamment physiquement.

« Aujourd’hui, je me sens prêt à jouer au meilleur des cinq sets. C’est ce que j’ai essayé de ressentir pendant cette pré-saison. Je crois vraiment que je suis meilleur physiquement, je suis plus fort. Je travail beaucoup sur la récupération. J’espère jouer autant de matchs que possible avant l’Open d’Australie, d’autant plus qu’avant cela, nous avons deux semaines de quarantaine. C’est donc bien de jouer beaucoup lors de cette période. »