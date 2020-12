Révélation en 2019, Matteo Berrettini a été absent en 2020. Auteur d’une saison médiocre, l’Italien est loin des objectifs qu’il s’était fixés après le Masters en fin de saison dernière. 2021 sera donc une saison importante pour l’Italien encore 10ème mondial alors que son bilan est seulement de 9 victoires pour 6 défaites en 2020.

Interrogé par Ubitennis, Matteo veut positiver et surtout repartir du bon pied. Pour y parvenir et se placer dans une bonne dynamique, il s’est donc donné un vrai objectif : « Si vous m’aviez posé la même question l’année dernière, j’aurais probablement dit faire des demi-finales en Chelem, parce que je rêvais de cela. Maintenant, ce serait soulever un gros trophée, comme un Grand Chelem ou Rome car c’est ma ville. Quand je joue sur le court central, la moitié des gens qui s’y trouvent, je les connais. Lever un gros trophée, c’est donc clairement mon objectif en 2021, je dois me concentrer là dessus ».