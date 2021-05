Alors qu’il doit affronter son compa­triote Fabio Fognini ce mardi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Matteo Berrettini a été inter­rogé par le compte Twitter du tournoi afin de connaître un peu mieux la person­na­lité du 10e joueur mondial. Et lors­qu’on lui a demandé de piquer n’im­porte quel aspect du jeu d’un joueur espa­gnol, Matteo a d’abord blagué avant de se montrer plus sérieux.

« Alors, n’im­porte quel joueur espa­gnol ? Euh, Rafa, je vole­rais bien tous les titres de Nadal. Non, je plai­sante. Le fait qu’il soit si fort physi­que­ment et aussi gaucher, je pense que c’est une grande arme. Dans l’en­semble, je pense que tous les joueurs espa­gnols sont d’ex­cel­lents combat­tants, ils ont un grand cœur et ils se battent jusqu’à la fin de chaque match. Alors oui, je vole­rais cette caractéristique. »