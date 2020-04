Au cours d’un échange vidéo que beIN SPORTS relaie sur ses réseaux sociaux, Matteo Berrettini, qui fête ses 24 ans en ce 12 avril, a été interrogé sur les joueurs de la Next Gen. L’Italien, révélation de l’année 2019, revient sur la nouvelle dimension prise par les joueurs de la nouvelle génération et donne son avis : « Parmi les jeunes de la Next Gen, Tsitsipas est le plus talentueux. C’est un attaquant. Il aime monter au filet, il est assez précis au service. C’est le plus jeune mais c’est surtout le plus talentueux. Zverev est plus jeune que moi, mais il a déjà joué des finales et gagné des Masters 1000. Le tennis lui a déjà beaucoup apporté et il possède toutes les armes de la nouvelle génération : le service, le revers et une bonne mobilité malgré sa grande taille. Ils sont tous très complets mais le joueur idéal selon moi se situe entre Tsitsipas et Thiem. »