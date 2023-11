Si Matteo Berrettini n’est pas inscrit sur la liste des joueurs éligibles pour parti­ciper à la Coupe Davis, il a malgré tout tenu à être présent cette semaine à Malaga pout soutenir ses compa­triotes. L’Italien, pas épargné par les bles­sures cette saison et redes­cendu au 90e rang mondial, en a profité pour donner de ses nouvelles lors d’une confé­rence de presse.

Également inter­rogé sur le défi qu’il avait trouvé le plus diffi­cile entre affronter Rafael Nadal sur dur et Novak Djokovic sur terre battue, le fina­liste de l’édi­tion 2021 de Wimbledon a eu du mal à trancher.

« Je ne sais pas. Je pense que ce sont des joueurs diffé­rents, donc c’est vrai­ment diffi­cile de dire ce qui est le plus diffi­cile. Je dois dire qu’à Paris (face à Djokovic en quarts de finale de Roland‐Garros 2021, ndlr), j’ai eu l’im­pres­sion que c’était le match le plus serré que j’ai joué. J’ai perdu tous mes matchs contre eux, mais à Paris, j’ai eu l’im­pres­sion que la dyna­mique chan­geait un peu. Et puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils ont arrêté le match et nous sommes restés 25 minutes dans les vestiaires. J’ai un peu perdu le rythme, et il est évident qu’il jouait très bien. Mais dans l’en­semble, c’est le match où je me suis senti le plus proche de Novak. Je pense donc que… je ne sais pas. C’est à vous de choisir (sourire). C’est vrai­ment difficile. »