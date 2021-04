Titré pour la quatrième fois de sa carrière, la semaine passée à Belgrade, après une finale disputée face à Aslan Karatsev, Matteo Berrettini est déjà arrivé à Madrid afin de se préparer au Masters 1000 qui débu­tera ce dimanche et de soutenir sa petite amie, la joueuse Ajla Tomljanovic. Longuement inter­rogé par SuperTennisTV, l’Italien de 25 ans a fait une longue revue de l’ac­tua­lité du circuit et de ses joueurs stars, à commencer par le Russe Daniil Medvedev.

« Sa balle, surtout avec le revers, tourne presque dans l’autre sens. C’est presque un slice qui vous arrive dessus »

« Medvedev est un joueur agaçant, pas seule­ment pour moi. Il a une tech­nique vrai­ment parti­cu­lière : sa balle, surtout avec le revers (lifté, ndlr), tourne presque dans l’autre sens. C’est presque un slice qui vous arrive dessus. Il joue aussi avec beau­coup de profon­deur et c’est diffi­cile de le percer, de le mettre en diffi­culté. Je suis quel­qu’un qui joue « en pous­sant », mais si je vois que je pousse, que je joue bien mais que de l’autre côté je ne le met pas en diffi­culté et que je n’ob­tiens pas le résultat souhaité, je me retrouve sous pres­sion. De plus, Daniil sert très bien. Tout cela pour dire qu’il n’est pas arrivé à la 2e place mondiale par hasard. »