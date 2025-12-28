Gêné une grande partie de la saison par des pépins physiques, Matteo Berrettini a pu tout de même terminer 2025 sur une bonne note, avec la Coupe Davis remportée à Bologne en novembre dernier.

Interrogé sur ses ambi­tions pour le prochain cru, le fina­liste de Wimbledon 2021 a évoqué une manière origi­nale d’aborder les échéances.

« Je ne me fixe pas d’ob­jec­tifs en termes de résul­tats, non pas parce que je veux me cacher, mais parce que cela ne me motive pas beau­coup. Je sais que les résul­tats viennent par d’autres moyens. La Coupe Davis l’a prouvé. Je dois donner la prio­rité à mon bien‐être et à la joie que je prends à ce que je fais. Quand j’ar­rive à être agressif en réponse, mon adver­saire ressent la pres­sion. Le travail mental dure 365 jours par an. Il faut savoir gérer chaque détail. J’ai toujours tendance à aller vite, parfois trop vite. Mais quand il y a une compé­ti­tion impor­tante, il faut ralentir. Prendre son temps, se détoxi­fier de tout : télé­phone, noti­fi­ca­tions, infor­ma­tions exté­rieures », a indiqué le 56e joueur mondial, dans des propos relayés par Eurosport Italie.