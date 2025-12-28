Gêné une grande partie de la saison par des pépins physiques, Matteo Berrettini a pu tout de même terminer 2025 sur une bonne note, avec la Coupe Davis remportée à Bologne en novembre dernier.
Interrogé sur ses ambitions pour le prochain cru, le finaliste de Wimbledon 2021 a évoqué une manière originale d’aborder les échéances.
« Je ne me fixe pas d’objectifs en termes de résultats, non pas parce que je veux me cacher, mais parce que cela ne me motive pas beaucoup. Je sais que les résultats viennent par d’autres moyens. La Coupe Davis l’a prouvé. Je dois donner la priorité à mon bien‐être et à la joie que je prends à ce que je fais. Quand j’arrive à être agressif en réponse, mon adversaire ressent la pression. Le travail mental dure 365 jours par an. Il faut savoir gérer chaque détail. J’ai toujours tendance à aller vite, parfois trop vite. Mais quand il y a une compétition importante, il faut ralentir. Prendre son temps, se détoxifier de tout : téléphone, notifications, informations extérieures », a indiqué le 56e joueur mondial, dans des propos relayés par Eurosport Italie.
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 16:49