Mattéo Berrettini a grimpé encore quelques gros éche­lons en 2021. Avec deux titres remportés, une finale à Wimbledon, à Madrid, deux quarts de finale de Grand Chelem, l’Italien a fait forte impression.

Il tire un bilan de sa saison pour Sportface. Si son service et son coup droit sont toujours dévas­ta­teurs, l’Italien a la sensa­tion de progresser côté revers. Il conti­nuera de s’en servir le moins possible mais il sait que ce coup ne doit pas être défaillant.

« Je pense que le tennis est prin­ci­pa­le­ment basé sur le service et le retour. Ce n’est un secret pour personne que je travaille le plus là‐dessus. Maintenant, je pense que mon revers est meilleur : je n’ai plus l’im­pres­sion que c’est un point faible, même si je préfère me décaler sur mon coup droit chaque fois que cela est possible », a confié Berrettini.