Dans une interview accordée à l’agence ANSA et reprise par le site Ubitennis, le champion italien a abordé plusieurs sujets. Il a déjà tenu à rassurer ses fans puisqu’il a du déclarer forfait à cause de sa cheville alors qu’il devait participer à l’UTR.

Il a encore répété qu’il semblait difficile de se projeter en 2020 sur la suite des évènements mais qu’il fallait faire confiance à la « science ». Enfin, il a également pris position sur le fonds de soutien, rejoignant donc le clan Thiem : « Nous avons écrit à Nole, ce n’est pas obligatoire : je préfère aider des situations plus complexes, comme un hôpital, une famille dans le besoin plutôt qu’un joueur de tennis ».

Et là où Mario est un vrai « comique » c’est qu’il ose quand même vanter la solidarité du circuit alors même qu’il explique froidement qu’il ne veut pas y participer : « De nombreux joueurs ont besoin d’aide, c’est certain. Le plan est très positif pour le tennis et montre que les joueurs se soucient également de leurs collègues ».

Visiblement, Matteo Berrettini aurait besoin d’un conseiller en communication.