Depuis son domicile, Matteo Berrettini a été interrogé par Sky Sports en Italie. Le Transalpin, révélation de l’année 2019 avec une demi-finale à l’US Open et une place au Masters de Londres, a raconté son admiration pour Roger Federer : « Mon idole a toujours été Roger Federer. Il gagnait tous les tournois quand j’ai commencé à jouer au tennis. C’était facile d’être fan de Federer, mais j’aimais sa façon de jouer au tennis et son respect pour ses adversaires. Quand j’ai commencé à jouer les tournois où il était présent, j’ai réalisé que je ne pouvais plus être son fan. Je devais être concentré sur moi-même. S’il gagnait l’or à Tokyo, alors ce serait le scénario parfait pour son incroyable carrière. Je ne pense pas qu’il en ait besoin pour se sentir heureux et épanoui de ce qu’il a accompli, mais ce serait formidable. Encore à son âge, il peut me battre facilement (rires). A Londres (au Masters), il a parfaitement joué et je n’étais pas prêt pour cette étape. »

L’Italien de 23 ans a ensuite conclu sur les différences entre les joueurs du Big 3 : « J’ai eu la chance de jouer contre le Big 3 et aussi contre Murray. Il n’était pas au meilleur de sa forme mais il m’a quand même battu. Celui qui m’a mis dans la plus grande difficulté technique c’est Djokovic, Federer, c’était l’émotionnel et Nadal le physique.«