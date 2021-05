Matteo parle beau­coup, c’est ce que l’on appelle un bon client.

Récemment pour le compte de Sport Face en Italie, il s’est exprimé au sujet de Jannik Sinner qui est entrain de lui prendre sa place de N°1 italien dans le coeur des fans : « Mon tennis est plus basé sur mon service et des varia­tions. J’utilise aussi beau­coup plus le slice, la balle courte, tandis que Jannik Sinner est plus une machine. Jannik joue un peu comme Djokovic, mais il est plus agressif que Nole, il tente plus » a explique Matteo qui se dit prêt à réaliser une grosse saison sur terre : « Le titre à Belgrade m’a donné confiance et j’ai pris conscience que je peux faire un très bon résultat chaque semaine »