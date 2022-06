Auteur de deux quarts, une demie et une finale lors de ces quatre derniers tour­nois du Grand Chelem, Matteo Berrettini a seule­ment été battu par Novak Djokovic (trois fois) et par Rafael Nadal (une fois). L’Italien a donc eu forcé­ment un peu de mal au moment de révéler à L’Equipe ce qui lui manquait pour gagner un titre majeur.

« J’étais proche d’en gagner un (de Grand Chelem). En 2021, j’ai fait quarts, demies, finale. J’ai perdu contre les meilleurs, Novak et Rafa, et ils ont gagné le tournoi derrière… Je ne dirais pas que ce qu’il me manque, c’est qu’ils ne soient plus là, mais pas loin. (Il rit.) Je reste convaincu que je peux les battre. Une ques­tion de détails, parfois un peu de chance, je ne me vois pas loin. Il y a aussi l’ex­pé­rience : ils ont joué des dizaines de fois ces matches‐là, moi pas encore », a signifié le 10e mondial qui figure parmi les grands outsi­ders du prochain Wimbledon.