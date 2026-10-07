Matteo Berrettini s’y connaît bien lorsqu’il est question de blessures. L’Italien a traversé de nombreux épisodes douloureux au cours de sa carrière et s’est donc exprimé au sujet de l’annonce de son compatriote Jannik Sinner, qui a décidé de mettre un terme à sa saison afin de se soigner pleinement et de revenir à 100 %.
Lors du Media Day du Masters 1000 de Shanghai, Berrettini a expliqué qu’il n’avait volontairement pas posé de questions à Sinner sur la nature de sa blessure ou sur la durée de son absence. Pour être lui‐même passé par ce genre de situation, il sait à quel point ces interrogations peuvent être pesantes lorsque l’on ne possède pas encore toutes les réponses.
« Je ne m’y attendais pas. Je sais ce que c’est que d’être blessé. Je ne lui demanderais jamais ce qu’il a ou combien de temps cela va prendre, parce que je sais à quel point c’est difficile mentalement. La dernière chose dont on a envie, c’est que quelqu’un nous demande sans arrêt : “Quand vas‐tu revenir ? Quand vas‐tu revenir ?” Je respecte cela. Je lui ai simplement écrit que je l’attendais et que tout le monde l’attendait », a déclaré Matteo Berrettini.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 18:55