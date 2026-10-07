Matteo Berrettini s’y connaît bien lorsqu’il est ques­tion de bles­sures. L’Italien a traversé de nombreux épisodes doulou­reux au cours de sa carrière et s’est donc exprimé au sujet de l’annonce de son compa­triote Jannik Sinner, qui a décidé de mettre un terme à sa saison afin de se soigner plei­ne­ment et de revenir à 100 %.

Lors du Media Day du Masters 1000 de Shanghai, Berrettini a expliqué qu’il n’avait volon­tai­re­ment pas posé de ques­tions à Sinner sur la nature de sa bles­sure ou sur la durée de son absence. Pour être lui‐même passé par ce genre de situa­tion, il sait à quel point ces inter­ro­ga­tions peuvent être pesantes lorsque l’on ne possède pas encore toutes les réponses.

Matteo Berrettini shared some words about Jannik Sinner ❤️🇮🇹



“I didn’t expect it. I know what’s like to be injured I would never‐ I would never ask him what he has, you know, or how long it’s going to take, because I know how tough it is mentally and the last thing you want is… — jannik sinner files (@jannik_files) October 7, 2026

« Je ne m’y atten­dais pas. Je sais ce que c’est que d’être blessé. Je ne lui deman­de­rais jamais ce qu’il a ou combien de temps cela va prendre, parce que je sais à quel point c’est diffi­cile menta­le­ment. La dernière chose dont on a envie, c’est que quelqu’un nous demande sans arrêt : “Quand vas‐tu revenir ? Quand vas‐tu revenir ?” Je respecte cela. Je lui ai simple­ment écrit que je l’attendais et que tout le monde l’attendait », a déclaré Matteo Berrettini.

