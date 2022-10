Matteo s’est exprimé chez nos confrères de Corriere dello Sport notam­ment sur sa gestion des réseaux sociaux

« Sur les médias sociaux, je suis présent, mais pas vrai­ment. Je lis, parfois je souris, parfois je suis blessé. Je suis surtout surpris par la méchan­ceté. Je me demande comment on peut s’en prendre autant à quel­qu’un. Je suis troublé par le manque de sensi­bi­lité humaine, comme si nous étions des machines qui n’avaient que cela à faire : si nous échouons, nous sommes harcelés et si nous gagnons, nous sommes mis sur un piédestal. En fin de compte, je m’en­dors quand même et le lende­main je suis calme, mais je suis désolé que parfois le tennis soit vu comme ça ».