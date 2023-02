Rafael Nadal fascine pour ses perfor­mances sur le court mais pas que.

Au cours d’une inter­view donnée au Corriere Dello Sport, Matteo Berrettini s’est exprimé avec une pointe d’hu­mour à propos de la déter­mi­na­tion et du dyna­misme dont fait preuve quoti­dien­ne­ment l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« Une énergie pure, un taureau. Quand il entre dans une pièce, vous sentez l’énergie qu’il dégage. Et quand il vous raconte quelque chose qu’il a fait, qu’il soit allé pêcher ou jouer au golf, on dirait qu’il vous parle des guerres puniques. Il est à six mille, de l’énergie pure », a observé l’Italien.