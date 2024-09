Lors de son passage en confé­rence de presse avant les débuts de l’Italie en Coupe Davis, Matteo Berrettini a forcé­ment été inter­rogé sur son compa­triote, Jannik Sinner, qui vient de décro­cher son deuxième titre du Grand Chelem à l’US Open.

Et après avoir déclaré qu’il avait prédit son sacre à New‐York plusieurs semaines avant, l’ac­tuel 43e joueur mondial a révélé l’élé­ment qu’il aime­rait piquer dans le jeu du numéro 1 mondial.

« Il y a beau­coup de choses que je voudrais voler dans le jeu de Jannik. Mais l’une d’entre elles, par‐dessus tout, est le dévoue­ment au travail, plus préci­sé­ment sa capa­cité à toujours vouloir s’amé­liorer. Il a atteint l’élite du tennis très jeune et n’a jamais voulu s’ar­rêter, et si vous l’en­tendez parler, il regarde toujours vers l’avenir, c’est une qualité que les grands ont. Cette concen­tra­tion est en quelque sorte innée et vous la travaillez un peu, alors j’es­saie de faire la même chose, de conti­nuer à me dépasser, à cher­cher des objec­tifs, à ressentir des stimuli impor­tants. Nous ne parlons pas seule­ment de clas­se­ments ou de tour­nois, mais de la joie de s’améliorer. »