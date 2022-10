Blessé au pied gauche lors du tournoi de Naples (défaite face à Lorenzo Musetti en finale), Matteo Berrettini, qui a déclaré forfait pour l’ATP 500 de Vienne cette semaine, a juste­ment évoqué, dans une inter­view pour le Corriere Dello Sport, son amitié nais­sante avec son jeune compa­triote. Et l’ac­tuel 14e joueur mondial entend bien s’ins­pirer de la rela­tion parti­cu­lière qui est née entre Roger Federer et Rafael Nadal au fil des saisons.

« Mardi, j’ai eu des nouvelles de Lorenzo Musetti, il voulait savoir comment j’al­lais. Cela m’a rendu très heureux. Grâce égale­ment à la Coupe Davis, une amitié se crée entre nous en dehors du terrain. Je pense que c’est très bien : comme Federer et Nadal l’ont montré, le tennis dépasse tout. Dîner avec mes amis est une chose que je ne fais pas souvent pendant l’année. J’ai besoin de me remettre dans une pers­pec­tive de norma­lité : oublier le joueur de tennis Matteo Berrettini et devenir Matteo et c’est tout, celui qui parle à ses amis de quand il est allé à l’école, des cascades faites par les enfants. Des choses qui me font renouer avec la réalité. »