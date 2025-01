Ancien 12e joueur mondial et désor­mais recon­verti consul­tant de l’autre côté des Alpes, Paolo Bertolucci était forcé­ment ravi avec le troi­sième sacre en Grand Chelem à l’Open d’Australie de Jannik Sinner.

Et après avoir expliqué que le fossé était en train de s’agrandir entre son compa­triote et le reste du circuit, dont Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, Bertolucci a regretté l’ab­sence d’une concur­rence plus fiable comparé à la grande époque du Big 3.

« Ceux qui disent que Sinner est ennuyeux, je leur réponds que cela arrive toujours avec les phéno­mènes. Après tout, il y avait les trois, Federer, Nadal et Djokovic, qui jouaient un peu et qui étaient toujours trois ou quatre en demi‐finale, donc c’était comme ça avant. Il y avait sans doute plus de concur­rence, parce qu’il y avait Ferrer, Tsonga, Berdych, ce que je ne vois fran­che­ment pas maintenant. »