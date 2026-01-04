Dans des propos tenus sur Sky Sports et relayés par Tennis World Italia, l’ancien 12e mondial Paolo Bertolucci s’est montré catégorique à propos de la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Il peut arriver que dans un match, peut‐être Zverev, parvienne à prendre le dessus sur l’un des deux, mais il est impossible de les battre tous les deux. Il faudra attendre au moins deux ans pour voir quelqu’un se rapprocher. Et même si un jeune joueur émergeait, il y aurait un problème : Sinner et Alcaraz ne s’arrêtent pas, ils continuent à progresser et à s’améliorer. Les autres doivent voler pour espérer réduire l’écart »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 12:22