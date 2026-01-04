AccueilATPBertolucci catégorique sur Alcaraz et Sinner : "Il peut arriver que sur...
Bertolucci caté­go­rique sur Alcaraz et Sinner : « Il peut arriver que sur un match, peut‐être Zverev, un joueur parvienne à prendre le dessus sur l’un des deux, mais il est impos­sible de les battre tous les deux »

Dans des propos tenus sur Sky Sports et relayés par Tennis World Italia, l’an­cien 12e mondial Paolo Bertolucci s’est montré caté­go­rique à propos de la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Il peut arriver que dans un match, peut‐être Zverev, parvienne à prendre le dessus sur l’un des deux, mais il est impos­sible de les battre tous les deux. Il faudra attendre au moins deux ans pour voir quel­qu’un se rappro­cher. Et même si un jeune joueur émer­geait, il y aurait un problème : Sinner et Alcaraz ne s’ar­rêtent pas, ils conti­nuent à progresser et à s’amé­liorer. Les autres doivent voler pour espérer réduire l’écart »

