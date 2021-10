Ancien 27e joueur mondial et quart de fina­liste à Roland‐Garros, Paolo Bertolucci s’est récem­ment exprimé dans le quoti­dien le Corriere Della Sera Veneto sur la riva­lité entre le Big 3 et la fameux débat du GOAT (meilleur joueur de tous les temps). Et l’Italien semble quand même indécis…

« Federer est le tennis, nous sommes tous des Federiens, mais le Djokovic de 2013 et de ces 18 derniers mois est le joueur le plus fort de tous les temps. Lui et Nadal sont capables de garder des rythmes mentaux et compé­ti­tifs que je n’au­rais même pas réussi à gérer cinq minutes. Mais comment font‐ils ? Je les envie et les admire. Ils (Federer, Nadal et Djokovic) connaissent le passé de leur sport et le respectent. Vous pouvez les rencon­trer lors de certains dîner, si vous les croisez, ils viennent vous saluer, ils savent qui vous êtes et ce que vous avez fait et discutent avec vous. C’est un signe d’édu­ca­tion, mais aussi de culture histo­rique et de modestie. Et parlons des cham­pions plané­taires, pas seule­ment du tennis. A part eux, je ne connais personne en dehors du court. »