S’il a réalisé un début d’année en deçà de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et une élimination en quarts de finale à Doha contre Jakub Mensik, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure à Indian Wells, où il a remporté le premier Masters 1000 de la saison.
Lors d’une interview accordée à Fan Page, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci (12e mondial en son temps) a fait passer un message à ceux qui s’inquiétaient pour son compatriote.
« C’est le résultat du travail et de bien d’autres choses, et je n’avais aucun doute que cela arriverait. Ce n’est pas comme si on disait : ‘Ah, Sinner est de retour’. Mais pourquoi ? l’avions‐nous perdu ? Je n’ai pas compris. Il était numéro deux mondial. Comme d’habitude, dès qu’on perd un match, c’est une tragédie. On n’apprendra jamais que l’invincibilité n’existe pas. Même Federer, Nadal et Djokovic ont perdu au cours de leur carrière, chacun d’entre eux environ dix fois par an. Je ne vois donc pas pourquoi cela ne devrait pas arriver à Sinner. Je ne sais pas si nous parviendrons un jour à le faire comprendre, mais on l’espère, on essaie. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 13:11