S’il a réalisé un début d’année en deçà de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie et une élimi­na­tion en quarts de finale à Doha contre Jakub Mensik, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure à Indian Wells, où il a remporté le premier Masters 1000 de la saison.

Lors d’une inter­view accordée à Fan Page, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci (12e mondial en son temps) a fait passer un message à ceux qui s’in­quié­taient pour son compatriote.

« C’est le résultat du travail et de bien d’autres choses, et je n’avais aucun doute que cela arri­ve­rait. Ce n’est pas comme si on disait : ‘Ah, Sinner est de retour’. Mais pour­quoi ? l’avions‐nous perdu ? Je n’ai pas compris. Il était numéro deux mondial. Comme d’ha­bi­tude, dès qu’on perd un match, c’est une tragédie. On n’ap­prendra jamais que l’in­vin­ci­bi­lité n’existe pas. Même Federer, Nadal et Djokovic ont perdu au cours de leur carrière, chacun d’entre eux environ dix fois par an. Je ne vois donc pas pour­quoi cela ne devrait pas arriver à Sinner. Je ne sais pas si nous parvien­drons un jour à le faire comprendre, mais on l’espère, on essaie. »