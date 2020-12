Ancien 12e joueur mondial en simple, l’Italien Paolo Bertolucci a donné, comme bon nombre d’ancien joueurs, son avis sur la course entre les trois membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. S’il pense que c’est ce dernier qui a le plus de chances de remporter le plus de titres du Grand Chelem, il n’exclut pas la possibilité que ces trois légendes terminent avec le même nombre de trophées en Majeur. Ce qui serait tout simplement grandiose pour tous les fans de tennis. Cette hypothèse aurait également le mérite d’annihiler, ou presque, les débats entre les différents fans de chaque joueur et simplement de célébrer cette période unique dans l’histoire de ce sport…

« Oui, je pense que Djokovic pourrait se retrouver avec le plus de Grands Chelems sur son palmarès, même s’il a été disqualifié de l’US Open. Le plus frais des trois reste Novak, mais je ne serais pas surpris s’ils terminaient à égalité en nombre de Grands Chelems remportés », a déclaré Bertolucci.