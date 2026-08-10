Après les soucis rencon­trés par Carlos Alcaraz, c’est au tour de Jannik Sinner de susciter quelques inquié­tudes à l’approche de l’US Open.

Visiblement touché au genou, l’Italien a préféré déclarer forfait pour Cincinnati et se retrouve désor­mais engagé dans une véri­table course contre la montre afin d’être prêt pour le dernier Grand Chelem de la saison.

Comme l’explique Paolo Bertolucci dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur italien, qui a atteint la 12e place mondiale, estime qu’il existe de fortes chances de voir Sinner arriver à l’US Open sans avoir disputé le moindre match offi­ciel. Une situa­tion qui ne l’inquiète toute­fois pas parti­cu­liè­re­ment, puisque le numéro un mondial dispo­se­rait d’une dizaine de jours pour retrouver du rythme et des sensations.

Bertolucci sulla @Gazzetta_it : “La notizia, che in verità era nell’aria da un paio di giorni, della rinuncia di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati, non deve a mio parere essere letta come un campa­nello d’allarme sul futuro pros­simo

del campione azzurro, quanto piut­tosto… pic.twitter.com/ObJ06q4HjP — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) August 10, 2026

« À cet égard, connais­sant sa mania­querie presque obses­sion­nelle dans la prépa­ra­tion, je suis convaincu que Sinner, une fois à New York, utili­sera les dix jours de prépa­ra­tion pour s’entraîner contre des joueurs solides et forts, capables de lui permettre de retrouver rapi­de­ment les sensa­tions de match, peut‐être même en orga­ni­sant avec eux des rencontres au meilleur des cinq sets » a déclaré l’Italien.