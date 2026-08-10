Après les soucis rencontrés par Carlos Alcaraz, c’est au tour de Jannik Sinner de susciter quelques inquiétudes à l’approche de l’US Open.
Visiblement touché au genou, l’Italien a préféré déclarer forfait pour Cincinnati et se retrouve désormais engagé dans une véritable course contre la montre afin d’être prêt pour le dernier Grand Chelem de la saison.
Comme l’explique Paolo Bertolucci dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur italien, qui a atteint la 12e place mondiale, estime qu’il existe de fortes chances de voir Sinner arriver à l’US Open sans avoir disputé le moindre match officiel. Une situation qui ne l’inquiète toutefois pas particulièrement, puisque le numéro un mondial disposerait d’une dizaine de jours pour retrouver du rythme et des sensations.
« À cet égard, connaissant sa maniaquerie presque obsessionnelle dans la préparation, je suis convaincu que Sinner, une fois à New York, utilisera les dix jours de préparation pour s’entraîner contre des joueurs solides et forts, capables de lui permettre de retrouver rapidement les sensations de match, peut‐être même en organisant avec eux des rencontres au meilleur des cinq sets » a déclaré l’Italien.
Publié le lundi 10 août 2026 à 10:11