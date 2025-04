Écarté des courts après un accord à l’amiable avec l’AMA (Agence Mondiale Antidopage), Jannik Sinner devrait faire son retour à la compé­ti­tion le 7 mai prochain, au Masters 1000 de Rome. Une longue absence sans véri­table consé­quence au classement.

Si Alexander Zverev et Carlos Alcaraz avaient l’op­por­tu­nité de rattraper leur retard au clas­se­ment, voir déloger le triple cham­pion en Grand Chelem du trône ATP, le bilan est déce­vant. Pire, l’Italien est assuré de rester numéro un jusqu’à Roland‐Garros minimum.

Dans les colonnes du Corriere Della Sera, l’an­cien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, estime qu’en l’ab­sence de Sinner, les deux joueurs ont fait une très mauvaise opération.

« Ce que l’on pensait, c’est qu’ils pouvaient se rappro­cher de lui au clas­se­ment et peut‐être même le dépasser, mais au lieu de cela, ils ont fait des catas­trophes. Sinner peut donc dormir sur ses deux oreilles. Zverev s’est trompé de programme en allant jouer en Amérique du Sud et, à partir de là, il s’est trompé et a perdu des points de réfé­rence. Alcaraz dit qu’il a été sous pres­sion, mais même si nous prenons sa décla­ra­tion au pied de la lettre, le fait est qu’il manque de conti­nuité et nous l’avons déjà vu l’année dernière ».